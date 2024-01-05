Укр Рус Eng

Умеров рассказал о расширении сотрудничества с Латвией по "коалиции дронов"

Пятница, 5 января 2024, 14:43

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Латвии Андрис Спрудс провели телефонный разговор о ситуации на фронте и совместных проектах.

Об этом Умеров сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что рассказал Спрудсу о текущей ситуации на фронте, в частности с применением беспилотных аппаратов и ведением радиоэлектронной борьбы.

"Поблагодарил коллегу за проактивные шаги Латвии в развитии "коалиции дронов". Мы увеличим производство беспилотников и усилим совместные проекты в этой сфере", – рассказал Рустем Умеров.

Перед тем состоялся его разговор с новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.

Умеров сообщил, что пригласил его в Киев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Оружие ВСУ