Умеров рассказал о расширении сотрудничества с Латвией по "коалиции дронов"
Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Латвии Андрис Спрудс провели телефонный разговор о ситуации на фронте и совместных проектах.
Об этом Умеров сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".
Министр отметил, что рассказал Спрудсу о текущей ситуации на фронте, в частности с применением беспилотных аппаратов и ведением радиоэлектронной борьбы.
Had a meaningful phone conversation with my Latvian counterpart, Andris Sprūds @AndrisSpruds.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 5, 2024
Informed on the current situation on the battlefield, with a focus on the use of EW equipment and UAVs.
Thanked my colleague for Latvia’s proactive steps in developing the Drone… pic.twitter.com/9mejEWq27J
"Поблагодарил коллегу за проактивные шаги Латвии в развитии "коалиции дронов". Мы увеличим производство беспилотников и усилим совместные проекты в этой сфере", – рассказал Рустем Умеров.
Перед тем состоялся его разговор с новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.
Умеров сообщил, что пригласил его в Киев.