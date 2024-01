Умеров рассказал о расширении сотрудничества с Латвией по "коалиции дронов"

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Латвии Андрис Спрудс провели телефонный разговор о ситуации на фронте и совместных проектах.

Об этом Умеров сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что рассказал Спрудсу о текущей ситуации на фронте, в частности с применением беспилотных аппаратов и ведением радиоэлектронной борьбы.

Had a meaningful phone conversation with my Latvian counterpart, Andris Sprūds @AndrisSpruds.



Informed on the current situation on the battlefield, with a focus on the use of EW equipment and UAVs.



Thanked my colleague for Latvia’s proactive steps in developing the Drone… pic.twitter.com/9mejEWq27J