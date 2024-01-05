У ЦВК Латвії сумніваються, що референдум про інститут партнерства відбудеться

Голова Центральної виборчої комісії Латвії Крістіне Сауліте сумнівається, що референдум про скасування інституту партнерства відбудеться.

Її заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, таке припущення можна зробити на основі того, що необхідна кількість людей за нього не підписалася. Водночас голова ЦВК не назвала кількість підписів, зібраних до останнього дня.

Збір підписів за проведення референдуму про скасування поправок щодо запровадження інституту партнерства закінчується 5 січня.

Щоб ініціювати референдум, необхідно було зібрати десяту частину підписів усіх виборців Латвії – 154 241 підпис.

До полудня 2 січня було зібрано тільки 22 602 підписи, або 14,65% від необхідної кількості, зазначає видання.

Як відомо, 9 листопада латвійський Сейм остаточно схвалив пакет законопроєктів, за допомогою яких планують запровадити інститут партнерства.

Відповідно до ухвалених Сеймом поправок, з 1 січня 2024 року в Латвії двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, зможуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки.

Того ж дня 34 депутати звернулися до президента Едгардса Рінкевичса з проханням призупинити на два місяці публікацію ухвалених поправок винести їх на референдум, що він і зробив.