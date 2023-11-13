Президент Латвії призупинив публікацію закону про зареєстровані партнерства

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс на два місяці призупинив публікацію поправок до Нотаріального закону, що включають юридичне регулювання партнерських відносин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як відомо, 9 листопада латвійський Сейм остаточно схвалив пакет законопроєктів, за допомогою яких планують запровадити інститут партнерства.

Того ж дня стало відомо, що 34 депутати звернулися до президента з проханням призупинити на два місяці публікацію ухвалених поправок винести їх на референдум.

Рінкевичс, коментуючи ухвалення поправок, написав у Facebook, що Сейм зробив важливий і довгоочікуваний крок. Водночас він зазначив, що, відповідно до статті 72 Конституції, президент отримав прохання від 34 депутатів призупинити на два місяці публікацію поправок на час збору підписів для ініціювання референдуму.

У понеділок, 13 листопада, офіційна газета Latvijas Vēstnesis, де публікуються закони, опублікувала повідомлення президента про те, що публікацію закону призупинено.

Центральна виборча комісія пояснила, що з того моменту, коли президент інформує про призупинення публікації закону, ЦВК протягом двох місяців займатиметься процесом збору підписів. Самі підписи збиратимуться 30 днів, решту часу займатиме організаційний процес.

Відповідно до ухвалених Сеймом поправок, з 1 січня 2024 року в Латвії двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, зможуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки.

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