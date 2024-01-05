В ЦИК Латвии сомневаются, что референдум об институте партнерства состоится

Председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Кристине Саулите сомневается, что референдум об отмене института партнерства состоится.

Ее заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, такое предположение можно сделать поскольку необходимое количество людей за него не подписалось. В то же время председатель ЦИК не назвала количество подписей, собранных до последнего дня.

Сбор подписей за проведение референдума об отмене поправок о введении института партнерства заканчивается 5 января.

Чтобы инициировать референдум, необходимо было собрать десятую часть подписей всех избирателей Латвии – 154 241 подпись.

К полудню 2 января было собрано только 22 602 подписи, или 14,65% от необходимого количества, отмечает издание.

Как известно, 9 ноября латвийский Сейм окончательно одобрил пакет законопроектов, с помощью которых планируют ввести институт партнерства.

Согласно принятым поправкам, с 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, которые находятся в близких отношениях, ведут совместное хозяйство, не являются одновременно родственниками по прямой линии или супругами, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения.

В тот же день стало известно, что 34 депутата обратились к президенту Эдгардсу Ринкевичсу с просьбой приостановить на два месяца публикацию принятых поправок и вынести их на референдум, что он и сделал.