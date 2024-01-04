Бельгія з березня розмістить два F-16 у Данії для навчань українських пілотів

Бельгія відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Про це повідомив бельгійський громадський мовник RTBF, подаючи інформацію Міністерства оборони країни, пише "Європейська правда".

У середу Норвегія оголосила, що відправляє два літаки F-16 на авіабазу Скридструп в Данії, де навчатимуть українців.

За повідомленням пресслужби Міноборони Бельгії, те ж саме зроблять і бельгійські повітряні сили. Два бельгійських F-16B будуть дислоковані у Данії з березня по вересень, протягом двох восьмитижневих періодів, разом з близько п'ятдесятьма військовослужбовцями.

Метою навчальної місії буде підготовка не лише пілотів, але й українських техніків і планувальників місій.

Українські пілоти проходитимуть підготовку в Румунії, Данії, США та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.

Нагадаємо, у Румунії в листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.