В Данию прибыли норвежские F-16 для обучения украинцев

Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

Об этом в Twitter (X) сообщили Вооруженные силы Норвегии, пишет "Европейская правда".

Приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины", говорится в сообщении.

"После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины", – добавили в норвежских Вооруженных силах.

Norwegian F-16s land in Denmark, marking an important step in our ongoing support for Ukraine. After over 40 years in service, these aircraft will now train Ukrainian military personnel, reinforcing our commitment to Ukraine's defense. 🇳🇴✈️🇺🇦 #StrongerTogether #SupportUkraine pic.twitter.com/3fjttX7Z41 — Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) January 5, 2024

На этой неделе Норвегия объявляла, что отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию, и подтвердила отправку 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении.

Бельгия также отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов.

Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.