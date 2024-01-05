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В Данию прибыли норвежские F-16 для обучения украинцев

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Пятница, 5 января 2024, 19:41

Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских летчиков.

Об этом в Twitter (X) сообщили Вооруженные силы Норвегии, пишет "Европейская правда".

Приземление норвежских F-16 в Дании "стало важным шагом в нашей постоянной поддержке Украины", говорится в сообщении.

"После более 40 лет эксплуатации эти самолеты будут тренировать украинских военнослужащих, усиливая нашу преданность делу обороны Украины", – добавили в норвежских Вооруженных силах.

На этой неделе Норвегия объявляла, что отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов их использованию, и подтвердила отправку 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении.

Бельгия также отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов.

Украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в США, Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.

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Норвегия Дания