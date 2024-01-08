Єврокомісія звернулась до уряду Польщі щодо блокади кордону з Україною: Дуже стурбована

Європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян написала лист міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку, в якому висловила стурбованість подальшим блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу RMF FM.

У листі Велян нагадала польському міністру "про зобов'язання Польщі забезпечити вільний рух транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною відповідно до Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС".

Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю й підтримку, додавши, що "продовжує уважно стежити за ситуацією".

Речник Єврокомісії підтвердив надсилання листа, додавши, що відомство "залишається дуже стурбованим блокуванням прикордонного переходу в Дорогуську, а також тим, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною продовжують бути заблокованими".

Він також нагадав, що порушення зобов’язань держав-членів ЄС "може призвести до заходів, передбачених договорами для виправлення таких порушень" – тобто позову у Суді Євросоюзу.

Співрозмовник RMF FM у ЄС окремо не виключив, що "в разі необхідності" відбудеться ще одна тристороння зустріч представників Польщі, України та Єврокомісії для вирішення проблеми блокади кордону – остання відбулася ще 18 грудня.

Польські перевізники ще з початку листопада блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи передусім повернення дозвільної системи для українських водіїв, скасованої у 2022 році відповідно до угоди про "транспортний безвіз".

Наприкінці грудня повідомляли, що в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повного розблокування досі не сталося.

Тим часом на вихідних було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску в Медиці. Цей КПП зараз розблокований.

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