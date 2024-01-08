Ексміністр оборони Британії закликав до швидшого планування допомоги Україні

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Велика Британія ризикує відстати у військовій підтримці України, позаяк британський уряд досі не оголосив бюджет допомоги Києву на 2024-25 роки.

Про це Воллес сказав у понеділок, 8 січня, під час виступу в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Колишній британськи міністр заявив, що офіційно попросив від 2,3 до 2,6 мільярда фунтів стерлінгів фінансування військової допомоги для України в червні 2023 року – перед своєю відставкою, але відтоді не було зроблено жодних оголошень щодо неї.

"Якщо ми не почнемо оголошувати про це (плани військової допомоги. – Ред.) найближчим часом, ми відстанемо від багатьох наших європейських колег, які вже обігнали нас у підтримці", – вважає Воллес.

Нинішній голова британського Міноборони Грант Шаппс у відповідь похвалив роботу попередника. Він відмовився говорити про конкретні обсяги підтримки України, але сказав, що Воллес "не буде розчарований, і йому не доведеться чекати занадто довго".

Британія у 2022 і 2023 роках виділяла по 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, причому про ці плани оголошувалось заздалегідь.

Бюджет на нинішній 2024 рік у Британії ще не затверджений, для цього залишилося менше трьох місяців. Шаппс, однак, підкреслив, що чинні фінансові зобов'язання перед Києвом триватимуть до квітня, і їм не загрожує вичерпання.

Воллес разом зі ще трьома колишніми міністрами оборони Великої Британії від Консервативної партії вже закликали уряд Ріші Сунака терміново оголосити, який обсяг військової допомоги Лондон надасть Україні у 2024 році.