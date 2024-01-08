Экс-министр обороны Британии призвал к более быстрому планированию помощи Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Великобритания рискует отстать в военной поддержке Украины, поскольку британское правительство до сих пор не объявило бюджет помощи Киеву на 2024-25 годы.

Об этом Уоллес сказал в понедельник, 8 января, во время выступления в Палате общин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бывший британский министр заявил, что официально попросил от 2,3 до 2,6 миллиарда фунтов стерлингов финансирования военной помощи для Украины в июне 2023 года – перед своей отставкой, но с тех пор не было сделано никаких объявлений по ней.

"Если мы не начнем объявлять об этом (планы военной помощи. – Ред.) в ближайшее время, мы отстанем от многих наших европейских коллег, которые уже обогнали нас в поддержке", – считает Уоллес.

Нынешний глава британского Минобороны Грант Шаппс в ответ похвалил работу предшественника. Он отказался говорить о конкретных объемах поддержки Украины, но сказал, что Уоллес "не будет разочарован, и ему не придется ждать слишком долго".

Великобритания в 2022 и 2023 годах выделяла по 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, причем об этих планах объявлялось заранее.

Бюджет на нынешний 2024 год в Британии еще не утвержден, для этого осталось менее трех месяцев. Шаппс, однако, подчеркнул, что действующие финансовые обязательства перед Киевом продлятся до апреля, и им не грозит исчерпание.

Уоллес вместе с еще тремя бывшими министрами обороны Великобритании от Консервативной партии уже призывали правительство Риши Сунака срочно объявить, какой объем военной помощи Лондон предоставит Украине в 2024 году.