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Шольц закликав Ізраїль більше дбати про цивільних та нагадав ХАМАС, як швидко зупинити війну

Понеділок, 8 січня 2024, 20:32

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ізраїль дбати про захист цивільних у секторі Гази, та одночасно закликав ХАМАС зробити кроки зі свого боку для припинення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц наголосив, що Ізраїль має робити усе можливе, щоб краще захищати цивільне населення у секторі Гази, та що ситуація з постачанням речей першої необхідності залишається нестабільною.

"Також ясно, що ця війна може припинитися негайно – у той же момент, як ХАМАС припинить свою нелюдську діяльність та звільнить населення Гази із заручників".

Нагадаємо, вихідними в Армії оборони Ізраїлю заявили про повну ліквідацію військової структури ХАМАС на півночі сектору Гази.  

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС "може легко дати метастази" за межами сектору Гази, а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ліванський радикальний рух "Хезболла" та хуситів припинити "гру з вогнем".

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