Шольц закликав Ізраїль більше дбати про цивільних та нагадав ХАМАС, як швидко зупинити війну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ізраїль дбати про захист цивільних у секторі Гази, та одночасно закликав ХАМАС зробити кроки зі свого боку для припинення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц наголосив, що Ізраїль має робити усе можливе, щоб краще захищати цивільне населення у секторі Гази, та що ситуація з постачанням речей першої необхідності залишається нестабільною.

Israel must do everything possible to better protect the civilian population in Gaza. The supply situation is precarious.



It is also clear that this war can end immediately – the moment Hamas stops its inhumane activities and releases the people of Gaza from captivity. January 8, 2024

"Також ясно, що ця війна може припинитися негайно – у той же момент, як ХАМАС припинить свою нелюдську діяльність та звільнить населення Гази із заручників".

Нагадаємо, вихідними в Армії оборони Ізраїлю заявили про повну ліквідацію військової структури ХАМАС на півночі сектору Гази.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС "може легко дати метастази" за межами сектору Гази, а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ліванський радикальний рух "Хезболла" та хуситів припинити "гру з вогнем".