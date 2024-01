Шольц закликав Ізраїль більше дбати про цивільних та нагадав ХАМАС, як швидко зупинити війну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ізраїль дбати про захист цивільних у секторі Гази, та одночасно закликав ХАМАС зробити кроки зі свого боку для припинення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц наголосив, що Ізраїль має робити усе можливе, щоб краще захищати цивільне населення у секторі Гази, та що ситуація з постачанням речей першої необхідності залишається нестабільною.

Israel must do everything possible to better protect the civilian population in Gaza. The supply situation is precarious.



It is also clear that this war can end immediately – the moment Hamas stops its inhumane activities and releases the people of Gaza from captivity.