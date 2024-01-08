Шольц закликав Ізраїль більше дбати про цивільних та нагадав ХАМАС, як швидко зупинити війну
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ізраїль дбати про захист цивільних у секторі Гази, та одночасно закликав ХАМАС зробити кроки зі свого боку для припинення бойових дій.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).
Шольц наголосив, що Ізраїль має робити усе можливе, щоб краще захищати цивільне населення у секторі Гази, та що ситуація з постачанням речей першої необхідності залишається нестабільною.
Israel must do everything possible to better protect the civilian population in Gaza. The supply situation is precarious.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 8, 2024
It is also clear that this war can end immediately – the moment Hamas stops its inhumane activities and releases the people of Gaza from captivity.
"Також ясно, що ця війна може припинитися негайно – у той же момент, як ХАМАС припинить свою нелюдську діяльність та звільнить населення Гази із заручників".
Нагадаємо, вихідними в Армії оборони Ізраїлю заявили про повну ліквідацію військової структури ХАМАС на півночі сектору Гази.
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС "може легко дати метастази" за межами сектору Гази, а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ліванський радикальний рух "Хезболла" та хуситів припинити "гру з вогнем".