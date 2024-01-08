Укр Рус Eng

Шольц призвал Израиль больше заботиться о гражданских и напомнил ХАМАС, как остановить войну

Понедельник, 8 января 2024, 20:32

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль заботиться о защите гражданских в секторе Газа, и одновременно призвал ХАМАС сделать шаги со своей стороны для прекращения боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Шольц отметил, что Израиль должен делать все возможное, чтобы лучше защищать гражданское население в секторе Газа, и что ситуация с поставками вещей первой необходимости остается нестабильной.

"Также ясно, что эта война может прекратиться немедленно – в тот же момент, как ХАМАС прекратит свою бесчеловечную деятельность и освободит население Газы из заложников".

Напомним, на выходных в Армии обороны Израиля заявили о полной ликвидации военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС "может легко дать метастазы" за пределами сектора Газа, а глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситов прекратить "игру с огнем".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ближний Восток Израиль Германия