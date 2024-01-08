Шольц призвал Израиль больше заботиться о гражданских и напомнил ХАМАС, как остановить войну

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль заботиться о защите гражданских в секторе Газа, и одновременно призвал ХАМАС сделать шаги со своей стороны для прекращения боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Шольц отметил, что Израиль должен делать все возможное, чтобы лучше защищать гражданское население в секторе Газа, и что ситуация с поставками вещей первой необходимости остается нестабильной.

Israel must do everything possible to better protect the civilian population in Gaza. The supply situation is precarious.



It is also clear that this war can end immediately – the moment Hamas stops its inhumane activities and releases the people of Gaza from captivity. January 8, 2024

"Также ясно, что эта война может прекратиться немедленно – в тот же момент, как ХАМАС прекратит свою бесчеловечную деятельность и освободит население Газы из заложников".

Напомним, на выходных в Армии обороны Израиля заявили о полной ликвидации военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС "может легко дать метастазы" за пределами сектора Газа, а глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситов прекратить "игру с огнем".