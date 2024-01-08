Шольц призвал Израиль больше заботиться о гражданских и напомнил ХАМАС, как остановить войну
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль заботиться о защите гражданских в секторе Газа, и одновременно призвал ХАМАС сделать шаги со своей стороны для прекращения боевых действий.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).
Шольц отметил, что Израиль должен делать все возможное, чтобы лучше защищать гражданское население в секторе Газа, и что ситуация с поставками вещей первой необходимости остается нестабильной.
Israel must do everything possible to better protect the civilian population in Gaza. The supply situation is precarious.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 8, 2024
It is also clear that this war can end immediately – the moment Hamas stops its inhumane activities and releases the people of Gaza from captivity.
"Также ясно, что эта война может прекратиться немедленно – в тот же момент, как ХАМАС прекратит свою бесчеловечную деятельность и освободит население Газы из заложников".
Напомним, на выходных в Армии обороны Израиля заявили о полной ликвидации военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС "может легко дать метастазы" за пределами сектора Газа, а глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситов прекратить "игру с огнем".