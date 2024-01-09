В Польше гражданке Беларуси предъявили обвинение в шпионаже

В Польше предъявили обвинение в ведении шпионской деятельности в пользу иностранной разведки гражданке Беларуси, которую задержали в конце 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Гражданку Беларуси задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности 20 декабря.

Женщину обвинили в том, что она передавала КГБ Беларуси информацию о белорусской диаспоре в Польше, а также об организациях, объединяющих белорусов и поляков белорусского происхождения.

Согласно выводам следствия, задержанная передавала данные в течение нескольких месяцев.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд решил временно арестовать женщину на три месяца.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Также в декабре суд польского Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.