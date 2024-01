Прем’єр Бельгії, яка головує в ЄС, пообіцяв Зеленському збільшувати підтримку України

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 січня, провів телефонну розмову з Александером де Кроо – прем’єр-міністром Бельгії, яка в першому півріччі 2024 року головує в Раді Європейського Союзу.

Про це де Кроо написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Бельгійський прем’єр зазначив, що його розмова із Зеленським відбулась перед самітом ЄС 1 лютого, де мають ухвалити рішення про чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

"ЄС і надалі збільшуватиме свою підтримку Україні… Ми й далі зближуватимемо наші економіки та народи, поки Україна рухається шляхом вступу до ЄС. Ми з вами зараз і в майбутньому", – написав він.

The EU will further scale up its support to #Ukraine ⁰⁰Talked with President @ZelenskyyUa ahead of #EUCO on the way forward.



We will continue bringing our economies and people closer while Ukraine progresses on its accession path.



We stand with you, now and in the future.