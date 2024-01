Премьер Бельгии, председательствующей в ЕС, пообещал Зеленскому увеличивать поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 января, провел телефонный разговор с Александером де Кроо – премьер-министром Бельгии, которая в первом полугодии 2024 года председательствует в Совете Европейского Союза.

Об этом де Кроо написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бельгийский премьер отметил, что его разговор с Зеленским состоялся перед саммитом ЕС 1 февраля, где должны принять решение о четырехлетней программе поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

"ЕС и в дальнейшем будет увеличивать свою поддержку Украине... Мы и дальше будем сближать наши экономики и народы, пока Украина движется по пути вступления в ЕС. Мы с вами сейчас и в будущем", – написал он.

The EU will further scale up its support to #Ukraine ⁰⁰Talked with President @ZelenskyyUa ahead of #EUCO on the way forward.



We will continue bringing our economies and people closer while Ukraine progresses on its accession path.



We stand with you, now and in the future.