Голова Єврокомісії: Будуть "операційні рішення", аби розблокувати 50 млрд євро для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн укотре закликала до якнайшвидшого схвалення чотирирічного плану допомоги Україні Ukraine Facility розміром 50 мільярдів євро в межах середньострокового перегляду бюджету ЄС.

Про це вона заявила на пресконференції з нагоди приїзду колегії єврокомісарів до Бельгії, яка в першому півріччі головує в Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн нагадала про останні масовані російські ракетні обстріли Росією України та рішення лідерів ЄС схвалити початок переговорів з нею, після чого "ми повинні терміново рухатись вперед у питанні стабілізації нашої фінансової допомоги цій країні".

"Комісія прийде до Європейської Ради з операційними рішеннями, аби впевнитись, що ми зможемо домовитися про Ukraine Facility. Потім перед Бельгією постане ключове завдання якнайшвидше трансформувати політичну угоду про програму через Раду ЄС та Європарламент", – додала вона.

Голова Єврокомісії підкреслила, що Ukraine Facility є центральним елементом перегляду багаторічного бюджету ЄС, і цей перегляд має бути завершений за головування Бельгії, аби ЄС міг продовжити втілення інших політичних пріоритетів.

На уточнювальне питання фон дер Ляєн відмовилась розкривати суть "операційних рішень", але натякнула, що вони необхідні в разі відсутності консенсусу щодо Ukraine Facility – його, як відомо, на останньому саміті ЄС заблокувала Угорщина.

"Важливо знати, що ми щойно виділили перед Різдвом останній транш нашого пакета підтримки України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початок цього року. Це дає нам невелику свободу дій, але, звичайно, ми повинні працювати якомога наполегливіше і швидше, щоб виконати обіцяне", – зазначила президентка.

Після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року. У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

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