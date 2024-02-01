Туск: В ЄС немає втоми від України, а є від Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його інтуїція підказує йому, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі.

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", – зазначив Туск.

За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

"Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана", – наголосив Туск.

Польський прем'єр висловив думку, що в середньостроковій перспективі "ми маємо більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки" щодо Угорщини.

"Українське питання – це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але, може, не сьогодні", – резюмував Туск.

Нагадаємо, Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.