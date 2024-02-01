Британські депутати схвалили угоду, що має завершити політичну кризу в Північній Ірландії

У Палаті представників британського парламенту схвалили зміни до частини правил торгівлі після Brexit, після чого північноірландські юніоністи мають припинити бойкот роботи регіонального уряду.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Палата представників 1 лютого схвалила необхідне законодавство і передала його на узгодження у верхню палату парламенту.

Угода передбачає скасування рутинних перевірок товарів, які переміщуються з Британії до Північної Ірландії і мають залишитися у регіоні, а також зміни, за якими законодавство ЄС не буде автоматично застосовуватися у Північній Ірландії.

Лідер "Демократичної юніоністської партії" Північної Ірландії Джеффрі Дональдсон заявив, що партія у перемовинах добилася "явних змін" до так званої Віндзорської рамкової домовленості і усунула ті пункти, які були ключовою причиною бойкоту юніоністів.

Окремі юніоністи все одно невдоволені досягненим компромісом.

Нагадаємо, з лютого 2022-го Демократична юніоністська партія (ДЮП) бойкотувала формування уряду в Північній Ірландії, обурюючись умовами торгівлі для регіону після виходу Британії з ЄС, зокрема митними перевірками британських товарів, що потрапляють у Північну Ірландію. Таким чином в угоді про Brexit намагалися зберегти "прозорий кордон" між двома частинами острова Ірландія, що є важливою частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край конфлікту у регіоні.

У лютому 2023 року Велика Британія та ЄС домовилися про полегшення митних перевірок та інших перешкод для товарів, що переміщуються до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства. Але цього було недостатньо для ДЮП, яка продовжила бойкот.

Британський уряд неодноразово погрожував оголосити позачергові вибори у Північній Ірландії через відсутність там уряду. Останнє таке попередження пролунало минулого тижня, і після нього ДЮП зрештою погодилась на компроміс.

Про суть проблеми Північної Ірландії після Brexit дивіться у розмові з експертом Олександром Краєвим, або читайте у статті Ірландський глухий кут.