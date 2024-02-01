Британские депутаты одобрили соглашение, которое должно завершить кризис в Северной Ирландии

В Палате представителей британского парламента одобрили изменения в части правил торговли после Brexit, после чего североирландские юнионисты должны прекратить бойкот работы регионального правительства.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Палата представителей 1 февраля одобрила необходимое законодательство и передала его на согласование в верхнюю палату парламента.

Соглашение предусматривает отмену рутинных проверок товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию и должны оставаться в регионе, а также изменения, по которым законодательство ЕС не будет автоматически применяться в Северной Ирландии.

Лидер "Демократической юнионистской партии" Северной Ирландии Джеффри Дональдсон заявил, что партия в переговорах добилась "явных изменений" в так называемой Виндзорской рамочной договоренности и устранила те пункты, которые были ключевой причиной бойкота юнионистов.

Отдельные юнионисты все равно недовольны достигнутым компромиссом.

Напомним, с февраля 2022-го Демократическая юнионистская партия (ДЮП) бойкотировала формирование правительства в Северной Ирландии, возмущаясь условиями торговли для региона после выхода Британии из ЕС, в частности таможенными проверками британских товаров, попадающих в Северную Ирландию.

Таким образом в соглашении о Brexit пытались сохранить "прозрачную границу" между двумя частями острова Ирландия, что является важной частью мирного соглашения 1998 года, которое положило конец конфликту в регионе.

В феврале 2023 года Великобритания и ЕС договорились об облегчении таможенных проверок и других препятствий для товаров, перемещаемых в Северную Ирландию из остальной части Соединенного Королевства. Но этого было недостаточно для ДЮП, которая продолжила бойкот.

Британское правительство неоднократно угрожало объявить внеочередные выборы в Северной Ирландии из-за отсутствия правительства. Последнее такое предупреждение прозвучало на прошлой неделе, и после него ДЮП в конце концов согласилась на компромисс.

О сути проблемы Северной Ирландии после Brexit смотрите в разговоре с экспертом Александром Краевым, или читайте в статье Ирландский тупик.