В уряді Польщі обіцяють показати список компаній, які імпортували зерно з України на 6 млрд злотих

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що у відомстві остаточно сформували список компаній, які імпортували українське зерно, і наразі перевіряють юридичні підстави для того, щоб зробити його публічним.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Колодзейчак розповів, що список формували на основі даних з різних джерел, а список, сформований за попередньої влади, був неточним.

"Тепер список компаній повний. Ми цього тижня з’ясуємо юридичні підстави для того, щоб опублікувати його, і щоб кожен поляк міг бачити, хто заробляв гроші, коли у польських фермерів була велика проблема", – сказав він.

Заступник міністра додав, що інформація "шокуюча" і свідчить, що за це українське зерно заплатили 6 млрд злотих (1,38 млрд євро).

"Було імпортовано 330 тисяч тонн технічного зерна, рапсу й кукурудзи, які опинилися на польському ринку… Найдешевша пшениця з України минулого року коштувала 51 злотий за тонну, у 20 разів менше, ніж прибутковий поріг для польського зерна", – сказав посадовець.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

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