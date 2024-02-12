У поліції Польщі розповіли про хід розслідування інциденту із розсипаним українським зерном

Польські правоохоронці, коментуючи перебіг розслідування інциденту із розсипаним зерном, заявили, що наразі збирають докази, опитують свідків і планують незабаром передати матеріали справи до місцевої прокуратури.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця поліції міста Хелм Ева Чиж, повідомляє "Європейська правда".

"Учора поліцейські провели відповідний огляд місця події, отримали відповідну інформацію від водіїв, було опитано свідків. Ми прагнемо встановити детальні обставини інциденту, а також виявити винуватця, який безправно відкрив ці вантажівки", – зазначила вона.

За словами речниці, затриманих в межах розслідування поки немає.

Вона поінформувала, що на сьогодні матеріали цієї справи перебувають у поліції, правоохоронці ще збирають докази, а завтра їх отримає місцева прокуратура.

"У прокуратурі визначатимуть, в якому напрямку далі вестиметься провадження", – додала представниця поліції.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.