В полиции Польши рассказали о ходе расследования инцидента с рассыпанным украинским зерном

Польские правоохранители, комментируя ход расследования инцидента с рассыпанным зерном, заявили, что сейчас собирают доказательства, опрашивают свидетелей и планируют вскоре передать материалы дела в местную прокуратуру.

Об этом в комментарии Укринформу заявила пресс-секретарь полиции города Хелм Ева Чиж, сообщает "Европейская правда".

"Вчера полицейские провели соответствующий осмотр места происшествия, получили соответствующую информацию от водителей, были опрошены свидетели. Мы стремимся установить подробные обстоятельства инцидента, а также выявить виновника, который незаконно открыл эти грузовики", – отметила она.

По словам спикера, задержанных в рамках расследования пока нет.

Она проинформировала, что на сегодня материалы этого дела находятся в полиции, правоохранители еще собирают доказательства, а завтра их получит местная прокуратура.

"В прокуратуре будут определять, в каком направлении дальше будет вестись производство", – добавила представитель полиции.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.