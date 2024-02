Глава МЗС Чехії відреагував на загибель українського баскетболіста у Німеччині

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував загибель внаслідок нападу 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За його словами, він "вбитий горем" через безглуздий напад у Дюссельдорфі, який забрав життя Володимира Єрмакова та внаслідок якого поранення отримав його партнер по команді Артем Козаченко.

Heartbroken by the senseless attack in Düsseldorf, Germany, that took the life of Ukrainian youth basketball player Volodymyr Yermakov and critically injured Artem Kozachenko. My thoughts are with their families.



Violence and hatred must end. #StandWithUkraine