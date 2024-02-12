Глава МЗС Чехії відреагував на загибель українського баскетболіста у Німеччині

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував загибель внаслідок нападу 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За його словами, він "вбитий горем" через безглуздий напад у Дюссельдорфі, який забрав життя Володимира Єрмакова та внаслідок якого поранення отримав його партнер по команді Артем Козаченко.

Heartbroken by the senseless attack in Düsseldorf, Germany, that took the life of Ukrainian youth basketball player Volodymyr Yermakov and critically injured Artem Kozachenko. My thoughts are with their families.



Violence and hatred must end. #StandWithUkraine February 12, 2024

"Мої думки з їхніми сім'ями. Насильству та ненависті має бути покладено край", – зазначив Ліпавський.

За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі Брандта в місті Оберхаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові. Нападники з місця злочину втекли.

Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні попри проведену операцію. Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних – 15-річного хлопця з Гельзенкірхена та 14-річного з Герне. Обидва були відомі поліції.

Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.