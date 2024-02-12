МЗС: Вбивцю українського баскетболіста у Німеччині затримали

Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це у Facebook написав речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, інформує "Європейська правда".

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", – зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що справа перебуває на особливому контролі українського МЗС.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", – додав речник МЗС.

Він також поінформував про стан другого українця, який постраждав під час нападу.

За словами Ніколенка, йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан стабільний, загроз його життю немає.

Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва (ФБК) додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

"Володя (Єрмаков. – Ред.) і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!" – зазначили у федерації.

У ФБК зазначають, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації.