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Глава МИД Чехии отреагировал на гибель украинского баскетболиста в Германии

Понедельник, 12 февраля 2024, 15:55

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал гибель в результате нападения в Германии 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По его словам, он "убит горем" из-за бессмысленного нападения в Дюссельдорфе, которое унесло жизнь Владимира Ермакова и в результате которого ранения получил его партнер по команде Артем Козаченко.

"Мои мысли с их семьями. Насилию и ненависти должен быть положен конец", – отметил Липавский.

По данным правоохранителей, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли Брандта в городе Оберхаузен между двумя группами молодых людей вспыхнула жестокая ссора.

Сначала они спорили в автобусе, однако перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ранения, предположительно, ножевые. Нападавшие с места преступления скрылись.

Вскоре 17-летний украинец от полученных травм скончался в больнице, несмотря на проведенную операцию. На следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых – 15-летнего парня из Гельзенкирхена и 14-летнего из Герне. Оба были известны полиции.

Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева добавляет, что он погиб в результате нападения.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

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