Глава МИД Чехии отреагировал на гибель украинского баскетболиста в Германии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал гибель в результате нападения в Германии 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По его словам, он "убит горем" из-за бессмысленного нападения в Дюссельдорфе, которое унесло жизнь Владимира Ермакова и в результате которого ранения получил его партнер по команде Артем Козаченко.

Heartbroken by the senseless attack in Düsseldorf, Germany, that took the life of Ukrainian youth basketball player Volodymyr Yermakov and critically injured Artem Kozachenko. My thoughts are with their families.



Violence and hatred must end. #StandWithUkraine February 12, 2024

"Мои мысли с их семьями. Насилию и ненависти должен быть положен конец", – отметил Липавский.

По данным правоохранителей, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли Брандта в городе Оберхаузен между двумя группами молодых людей вспыхнула жестокая ссора.

Сначала они спорили в автобусе, однако перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ранения, предположительно, ножевые. Нападавшие с места преступления скрылись.

Вскоре 17-летний украинец от полученных травм скончался в больнице, несмотря на проведенную операцию. На следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых – 15-летнего парня из Гельзенкирхена и 14-летнего из Герне. Оба были известны полиции.

Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева добавляет, что он погиб в результате нападения.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова.