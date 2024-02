Глава МИД Чехии отреагировал на гибель украинского баскетболиста в Германии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал гибель в результате нападения в Германии 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По его словам, он "убит горем" из-за бессмысленного нападения в Дюссельдорфе, которое унесло жизнь Владимира Ермакова и в результате которого ранения получил его партнер по команде Артем Козаченко.

Heartbroken by the senseless attack in Düsseldorf, Germany, that took the life of Ukrainian youth basketball player Volodymyr Yermakov and critically injured Artem Kozachenko. My thoughts are with their families.



Violence and hatred must end. #StandWithUkraine