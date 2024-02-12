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Кулеба: Винні у псуванні українського зерна в Польщі мають бути притягнуті до відповідальності

Понеділок, 12 лютого 2024, 16:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко прокоментував інцидент із зіпсованим українським зерном на кордоні України та Польщі напередодні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Голова МЗС назвав псування українського зерна на польському кордоні неприпустимим і наголосив, що будь-який фермер "повинен знати, скільки важкої праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час".

У поліції Польщі розповіли про хід розслідування інциденту із розсипаним українським зерном

"Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", – додав Кулеба.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон. 

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.

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