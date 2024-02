Кулеба: Винні у псуванні українського зерна в Польщі мають бути притягнуті до відповідальності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко прокоментував інцидент із зіпсованим українським зерном на кордоні України та Польщі напередодні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Голова МЗС назвав псування українського зерна на польському кордоні неприпустимим і наголосив, що будь-який фермер "повинен знати, скільки важкої праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час".

"Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", – додав Кулеба.

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account.