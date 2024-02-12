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Кулеба: Виновные в порче украинского зерна в Польше должны быть привлечены к ответственности

Понедельник, 12 февраля 2024, 16:37

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал инцидент с испорченным украинским зерном на границе Украины и Польши накануне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Глава МИД назвал порчу украинского зерна на польской границе недопустимой и подчеркнул, что любой фермер "должен знать, сколько тяжелого труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время".

В полиции Польши рассказали о ходе расследования инцидента с рассыпанным украинским зерном

"Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – добавил Кулеба.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.

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