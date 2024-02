Кулеба: Виновные в порче украинского зерна в Польше должны быть привлечены к ответственности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал инцидент с испорченным украинским зерном на границе Украины и Польши накануне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

Глава МИД назвал порчу украинского зерна на польской границе недопустимой и подчеркнул, что любой фермер "должен знать, сколько тяжелого труда нужно, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время".

"Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – добавил Кулеба.

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account.