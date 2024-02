Кулеба привітав рішення Ради ЄС щодо заморожених російських активів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Ради Європейського Союзу, яке наближає створення механізму з використання заморожених російських активів на користь України.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, рішення Ради ЄС "відкриває шлях до використання надприбутків від заморожених російських активів".

"Ми заохочуємо подальші кроки для їх практичного використання на користь України. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими", – додав він.

Голова МЗС сказав, що Україна готова й далі співпрацювати з партнерами над тим, аби російські активи стали доступними для України. "Агресор має заплатити", – підсумував міністр.

I welcome the European Council's decision paving the way for the use of extraordinary revenues from the frozen Russian assets.



We encourage further steps to enable their practical use for Ukraine's benefit. These steps must be ambitious and prompt.



Ukraine is ready to continue…