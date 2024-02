Кулеба приветствовал решение Совета ЕС по замороженным российским активам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета Европейского Союза, которое приближает создание механизма по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, решение Совета ЕС "открывает путь к использованию сверхприбылей от замороженных российских активов".

"Мы поощряем дальнейшие шаги для их практического использования в пользу Украины. Эти шаги должны быть амбициозными и быстрыми", – добавил он.

Глава МИД сказал, что Украина готова и дальше сотрудничать с партнерами над тем, чтобы российские активы стали доступными для Украины. "Агрессор должен заплатить", – подытожил министр.

I welcome the European Council's decision paving the way for the use of extraordinary revenues from the frozen Russian assets.



We encourage further steps to enable their practical use for Ukraine's benefit. These steps must be ambitious and prompt.



Ukraine is ready to continue…