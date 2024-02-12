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Кулеба приветствовал решение Совета ЕС по замороженным российским активам

Понедельник, 12 февраля 2024, 20:07

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета Европейского Союза, которое приближает создание механизма по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, решение Совета ЕС "открывает путь к использованию сверхприбылей от замороженных российских активов".

"Мы поощряем дальнейшие шаги для их практического использования в пользу Украины. Эти шаги должны быть амбициозными и быстрыми", – добавил он.

Глава МИД сказал, что Украина готова и дальше сотрудничать с партнерами над тем, чтобы российские активы стали доступными для Украины. "Агрессор должен заплатить", – подытожил министр.

Напомним, Совет ЕС 12 февраля решил, что депозитарии, которые владеют замороженными активами Центробанка РФ на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать сверхприбыли с их использования и хранить их на отдельном счете.

Это решение стало первым шагом для создания механизма передачи этих сверхприбылей в пользу Украины.

По официальным данным, в результате санкций против России на территории ЕС, Австралии и стран "Группы семи" были обездвижены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, причем на ЕС приходятся более двух третей суммы.

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Кулеба