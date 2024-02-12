ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після рішення постійних представників ЄС наприкінці січня Рада Євросоюзу ухвалила правила, які визначають правовий статус надприбутків від знерухомлених активів РФ на території об’єднання, а також зобов’язують зберігати їх на окремих рахунках.

"Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Цими прибутками від росактивів депозитарії розпоряджатись не можуть, уточнює Рада Євросоюзу. Але наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про "вивільнення частки цього чистого прибутку".

"Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі", – наголошують у Раді ЄС.

За офіційними даними, внаслідок санкцій проти Росії на території ЄС, Австралії та країн "Групи семи" були знерухомлені близько 260 мільярдів євро активів Центробанку РФ, причому на ЄС припадають понад дві третини суми.

Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

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