Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запросив президента Анджея Дуду ознайомитися зі знайденими доказами купівлі Польщею шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На засіданні Ради міністрів 13 лютого, на якому збираються урядовці і президент, Туск підняв у руці великий стос документів і заявив, що вони безсумнівно підтверджують купівлю та використання Pegasus.

"У мене наразі є розсекречений документ, але це лише один з документів, які є доступними для вас, пане президенте. Я доручив міністру юстиції і генеральному прокурору надати вам – якщо ви зацікавлені – пакет документів, які, на жаль, на 100% підтверджують придбання і використання Pegasus, як законне, так і незаконне", – заявив прем’єр, додавши, що перелік постраждалих від стеження осіб "дуже довгий".

Туск зазначив, що, за наявною у нього інформацією, президент міг не знати про ситуацію з закупівлею і використанням цього програмного забезпечення.

У понеділок ЗМІ повідомили, що серед осіб, за якими стежили з використанням Pegasus, нібито виявився і тодішній прем’єр-міністр від керівної партії "Право і справедливість" Матеуш Моравецький.

Депутат Кшиштоф Брейза заявив, що звернувся з цього приводу до прокуратури, і що якщо це правда, то йдеться про безпрецедентну ситуацію для демократичної країни, тому що спецслужби могли зловживати повноваженнями у політичних інтересах.

Лідер "ПіС" Ярослав Качинський заявив на це, що майже переконаний, що за Моравецьким не могли стежити.

Колишній міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, що тема не має бути полем для "політичної брехні" та що він очікує, що слідча комісія Сейму "продемонструє полякам масштаби маніпуляції у цьому питанні".

Нагадаємо, у Сеймі почала роботу слідча комісія щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".