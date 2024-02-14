Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Анджея Дуду ознакомиться с найденными доказательствами покупки Польшей шпионского программного обеспечения Pegasus.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На заседании Совета министров 13 февраля, на котором собираются чиновники и президент, Туск поднял в руке большую кипу документов и заявил, что они несомненно подтверждают покупку и использование Pegasus.

"У меня сейчас есть рассекреченный документ, но это лишь один из документов, которые доступны для вас, господин президент. Я поручил министру юстиции и генеральному прокурору предоставить вам – если вы заинтересованы – пакет документов, которые, к сожалению, на 100% подтверждают приобретение и использование Pegasus, как законное, так и незаконное", – заявил премьер, добавив, что перечень пострадавших от слежки лиц "очень длинный".

Туск отметил, что, по имеющейся у него информации, президент мог не знать о ситуации с закупкой и использованием этого программного обеспечения.

В понедельник СМИ сообщили, что среди лиц, за которыми следили с использованием Pegasus, якобы оказался и тогдашний премьер-министр от правящей партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий.

Депутат Кшиштоф Брейза заявил, что обратился по этому поводу в прокуратуру, и что если это правда, то речь идет о беспрецедентной ситуации для демократической страны, потому что спецслужбы могли злоупотреблять полномочиями в политических интересах.

Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский заявил на это, что почти убежден, что за Моравецким не могли следить.

Бывший министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил, что тема не должна быть полем для "политической лжи" и что он ожидает, что следственная комиссия Сейма "продемонстрирует полякам масштабы манипуляции в этом вопросе".

Напомним, в Сейме начала работу следственная комиссия по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".