В уряді порадили українським агроекспортерам не використовувати кордон з Польщею

Заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка заявив, що для українських експортерів раціональніше використовувати інші кордони України замість українсько-польського, поки ситуація щодо експорту залишається не визначеною з урядом Польщі.

Про це Качка сказав на конференції Forbes AgriFood у Києві в четвер, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що блокування призводить до повної непрогнозованості часу на проходження українсько-польського кордону. Тому очевидно, що раціональне рішення для українських експортерів (агропродукції) – використання інших кордонів", – сказав торгпред України.

Він також висловив думку, що для агропродукції українсько-польський кордон не працюватиме спокійно й належним чином у 2024 році, оскільки зараз видно не розвінчання упередженості щодо української продукції, а навпаки – накопичення упереджень.

"На нас чекає ще дуже і дуже довгий процес пошуку спільної мови, перш ніж зможемо сказати, що українсько-польський кордон сприятливий для торгівлі аграрною продукцією. На жаль, ми це не можемо гарантувати фізично", – сказав Качка.

За словами торгпреда, українці надмірно покладалися на солідарність з Україною інших країн.

"Слова, які ми чуємо в усіх заявах підтвердження підтримки України від усіх стейкхолдерів, створили надмірні очікування з нашого боку, вселили надію, що до нас буде ставлення з розумінням усіх фінансових особливостей. Однак бачимо, що за спільною підтримкою ховається накопичення безлічі упереджень не лише в Польщі, а й у фермерських колах по всьому Європейському Союзу", – висловив жаль Качка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском у четвер обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Читайте детально про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.