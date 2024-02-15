В правительстве посоветовали украинским агроэкспортерам не использовать границу с Польшей

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что для украинских экспортеров рациональнее использовать другие границы Украины вместо украинско-польской, пока ситуация по экспорту остается неопределенной.

Об этом Качка сказал на конференции Forbes AgriFood в Киеве в четверг, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что блокирование приводит к полной непрогнозируемости времени на прохождение украинско-польской границы. Поэтому очевидно, что рациональное решение для украинских экспортеров (агропродукции) – использование других границ", – сказал торгпред Украины.

Он также выразил мнение, что для агропродукции украинско-польская граница не будет работать спокойно и должным образом в 2024 году, поскольку сейчас видно не развенчание предвзятости в отношении украинской продукции, а наоборот – накопление предубеждений.

"Нас ждет еще очень и очень долгий процесс поиска общего языка, прежде чем сможем сказать, что украинско-польская граница благоприятна для торговли аграрной продукцией. К сожалению, мы это не можем гарантировать физически", – сказал Качка.

По словам торгпреда, украинцы чрезмерно полагались на солидарность с Украиной других стран.

"Слова, которые мы слышим во всех заявлениях подтверждения поддержки Украины от всех стейкхолдеров, создали чрезмерные ожидания с нашей стороны, вселили надежду, что к нам будет отношение с пониманием всех финансовых особенностей. Однако видим, что за общей поддержкой скрывается накопление множества предубеждений не только в Польше, но и в фермерских кругах по всему Европейскому Союзу", – выразил сожаление Качка.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском в четверг обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

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