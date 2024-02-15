Лідер колишньої партії влади Польщі влаштував свою візажистку в Нацбанк

Активістка колишньої польської партії влади "Право і справедливість" Наталія Гжондзель, яка працювала візажисткою в лідера партії Ярослава Качинського, влаштувалась на роботу в Національний банк Польщі (НБП).

Про це дізнався польський тижневик Polityka, повідомляє "Європейська правда".

Після того, як "ПіС" у результаті парламентських виборів минулого року втратив владу, польський Нацбанк почав масово брати на роботу партійних політиків або їхніх соратників.

Серед іншого, колишній заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь увійшов до складу правління банку. Роботу в польському Нацбанку знайшли ексзаступник міністра внутрішніх справ Блажей Побожі та колишній генеральний директор компанії Orlen Войцех Ясінський.

Наталія Гжондзель стала експертом головного відділу НБП, який очолює Каміла Сукєннік. За даними Polityka, її взяли на роботу в банк кілька днів тому. Співрозмовник тижневика припускає, що працевлаштування Гжондзель може бути фіктивним.

"Схоже, що вона, як і інші, хто після виборів грюкає тут дверима і вікнами, знайшла собі безпечний притулок на час перебування в опозиції", – цитує Polityka своє джерело.

Це не перший випадок, коли Гжондзель фігурує в подібних схемах працевлаштування. У 2015 році про неї вже писали польські ЗМІ в контексті ймовірного фіктивного працевлаштування помічників депутатами Європарламенту від "ПіС" (Гжондзель тоді була помічницею одного з них).

Після перемоги "Права і справедливості" на виборах 2015 року візажистка працювала в офісі прем’єрки Беати Шидло, а після призначення на цю посаду Матеуша Моравецького очолила її секретаріат. Також Гжондзель якийсь час працювала в Orlen.

Зазначимо, що в нинішнього уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском триває конфлікт із керівником Нацбанку Адамом Глапінським, якого називають лояльним до "ПіС".