Найвищий суд Польщі відхилив плани уряду звільнити голову центробанку

Конституційний трибунал Польщі, у якому переважають судді, призначені колишньою владою "Права і справедливості", заблокував плани уряду прем'єр-міністра Дональда Туска притягнути до відповідальності голову Національного банку Адама Глапінського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Судді найвищого конституційного суду Польщі постановили, що Сейм країни не може відсторонити голову центробанку згідно з чинним регламентом і повинен ухвалити закон, який вимагає більшості в три п'ятих голосів для такого кроку – так само, як і для чинних міністрів.

Конституційний трибунал пояснив, що зміни правил необхідні для захисту незалежності центрального банку від "втручання" з боку керівної більшості.

Національний банк Польщі привітав це рішення, заявивши, що "незалежність голови та центрального банку є ключовою цінністю серед європейських центробанків".

Уряд Туска звинувачував Глапінського, союзника "ПіС", у тому, що він пристосував політику центробанку для того, щоб допомогти інтересам керівної партії "Право і справедливість", перешкоджаючи боротьбі з інфляцією та порушуючи Конституцію.

Серед іншого, у вересні голова центробанку несподівано схвалив різке зниження облікової ставки на 75 базисних пунктів, що викликало звинувачення в пособництві "Праву і справедливості" напередодні жовтневих виборів.

Минулого місяця за Глапінського заступилась президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка заявила, що закони ЄС забезпечують захист керівника центробанку Польщі.