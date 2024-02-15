Активистка бывшей польской партии власти "Право и справедливость" Наталья Гжондзель, которая работала визажисткой у лидера партии Ярослава Качиньского, устроилась на работу в Национальный банк Польши (НБП).

Об этом узнал польский еженедельник Polityka, сообщает "Европейская правда".

После того, как "ПиС" в результате парламентских выборов прошлого года лишился власти, польский Нацбанк начал массово брать на работу партийных политиков или их соратников.

Среди прочего, бывший заместитель министра финансов Польши Артур Собонь вошел в состав правления банка. Работу в польском Нацбанке нашли экс-заместитель министра внутренних дел Блажей Побожи и бывший генеральный директор компании Orlen Войцех Ясинский.

Наталья Гжондзель стала экспертом главного отдела НБП, который возглавляет Камила Сукенник. По данным Polityka, ее взяли на работу в банк несколько дней назад. Собеседник еженедельника предполагает, что трудоустройство Гжондзель может быть фиктивным.

"Похоже, что она, как и другие, кто после выборов хлопает здесь дверями и окнами, нашла себе безопасное убежище на время пребывания в оппозиции", – цитирует Polityka свой источник.

Это не первый случай, когда Гжондзель фигурирует в подобных схемах трудоустройства. В 2015 году о ней уже писали польские СМИ в контексте вероятного фиктивного трудоустройства помощников депутатами Европарламента от "ПиС" (Гжондзель тогда была помощницей одного из них).

После победы "Права и справедливости" на выборах 2015 года визажистка работала в офисе премьера Беаты Шидло, а после назначения на эту должность Матеуша Моравецкого возглавила ее секретариат. Также Гжондзель какое-то время работала в Orlen.

Отметим, что у нынешнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском продолжается конфликт с руководителем Нацбанка Адамом Глапинским, которого называют лояльным к "ПиС".