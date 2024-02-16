Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував повідомлення про смерть Алексєя Навального, зазначивши, що ця новина демонструє зміни у Росії, яка вже давно перестала бути демократією.

Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ще немає остаточного підтвердження, але ми виходимо з того, що, з великою ймовірністю, Навальний помер у російській тюрмі, і це нас дуже пригнічує", – сказав канцлер.

Він додав, що зустрічався з російським політиком у Берліні, коли він лікувався в Німеччині від наслідків отруєння.

"Я спілкувався з ним про відвагу, якої потребувало його рішення повернутися в Росію. Зараз він заплатив за це життям. Ми дуже добре знаємо, що це за режим: той, хто критикує, хто виступає за демократію – той має боятись за своє життя і за свою безпеку", – зазначив Шольц.

"Ми приголомшені, ми думаємо про його дружину, дітей, друзів, його послідовників. Це просто жахливо, і це є знаком, як Росія змінилася. На жаль, цей процес почався дуже давно, і це вже давно не демократія", – переконаний німецький канцлер.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Навальний був убитий Кремлем.