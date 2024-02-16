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Президент Латвії: Навальний був жорстоко вбитий Кремлем

П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:54

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс відреагував на інформацію про смерть опозиціонера Алексєя Навального у російській колонії.

Про це Рінкевичс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Латвійський президент поклав відповідальність за смерть Навального на російський режим.

"Що б ви не думали про Алексєя Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", – написав він.

Рінкевичс також висловив співчуття родині опозиціонера.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, влітку під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом Москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алексєєм Навальним.

Також Державний департамент США вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.

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Латвія