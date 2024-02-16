Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сообщение о смерти Алексея Навального, отметив, что эта новость демонстрирует изменения в России, которая уже давно перестала быть демократией.

Об этом Шольц сказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что, с большой вероятностью, Навальный умер в российской тюрьме, и это нас очень удручает", – сказал канцлер.

Он добавил, что встречался с российским политиком в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления.

"Я общался с ним об отваге, которая потребовалась для его решения вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим: тот, кто критикует, кто выступает за демократию – тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность", – отметил Шольц.

"Мы потрясены, мы думаем о его жене, детях, друзьях, его последователях. Это просто ужасно, и это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, и это уже давно не демократия", – убежден немецкий канцлер.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Навальный был убит Кремлем.