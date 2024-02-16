Віцепрезидентка США: Путін вторгнеться далі в Європу, якщо його не зупинити в Україні

Сполучені Штати Америки мають зберегти підтримку України, бо в іншому разі не уникнути агресії Росії проти інших держав.

Про це заявила віцепрезидентка США на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Камала Гарріс, пояснюючи необхідність збереження підтримки України, запропонувала уявити наслідки, якби Вашингтон вчинив інакше. "Уявіть, якщо Америка повернеться спиною до України, облишить своїх союзників та облишить зобов’язання за Вашингтонським договором", – закликала вона.

На її переконання, в Росії це сприймуть як запрошення до продовження агресії.

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснила віцепрезидентка.

Гарріс також переконана, що у разі, "якщо ми не зможемо спричинити серйозні наслідки на для Росії", це слугуватиме як запрошення до агресії також для інших держав, включно з Китаєм.

Як повідомляла "Європейська правда", в уряді України вважають, що продовження фінансування України відповідає суверенним інтересам США. Між тим Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні.