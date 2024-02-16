Вице-президент США: Путин вторгнется дальше в Европу, если его не остановить в Украине

Соединенные Штаты Америки должны сохранить поддержку Украины, потому что в противном случае не избежать агрессии России против других государств.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Камала Харрис, объясняя необходимость сохранения поддержки Украины, предложила представить последствия, если бы Вашингтон поступил иначе. "Представьте, если Америка повернется спиной к Украине, оставит своих союзников и оставит обязательства по Вашингтонскому договору", – призвала она.

По ее убеждению, в России это воспримут как приглашение к продолжению агрессии.

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – пояснила вице-президент.

Харрис также убеждена, что в случае, "если мы не сможем вызвать серьезные последствия для России", это будет служить как приглашение к агрессии также для других государств, включая Китай.

Как сообщала "Европейская правда", в правительстве Украины считают, что продолжение финансирования Украины соответствует суверенным интересам США. Между тем Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без голосования по помощи Украине.