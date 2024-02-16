Стефанішина: Фінансування України відповідає суверенним інтересам США

Віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що підтримка США України відповідає їхнім власним "суверенним інтересам", та висловила впевненість, що Конгрес ухвалить пакет допомоги Києву.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

"Наша надія ґрунтується на розумінні того, що політика є політикою, але суверенний інтерес Сполучених Штатів у збереженні демократії в усьому світі буде головною обох партіях", – зазначила віцепрем’єрка.

Вона наголосила, що брак фінансування протягом останніх кількох місяців вплинув на ліквідність бюджету країни та здатність Києву розробляти військові плани.

За її словами, український уряд працює над "планами Б і В" на випадок, якщо розрив у фінансуванні збережеться.

"З нашого боку ми робимо планування на випадок непередбачуваних ситуацій", – вказала Стефанішина.

Раніше Палата представників США пішла на перерву у роботі палати до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

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