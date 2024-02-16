Як змінюється НАТО під тиском Трампа і Росії

НАТО – це оборонний союз рівних одна з одною держав. Таким є принцип роботи Альянсу. Утім, почути про це можна хіба що в урочистих заявах.

В реальності безумовним лідером Альянсу є Сполучені Штати Америки. А керівником НАТО іноді жартома називають не генсека, а президента США, і цей жарт відображає вплив Білого дому на Альянс.

Події останніх днів наочно це підтвердили.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко слідкував за дискусіями, що точилися у Брюсселі після скандальних заяв Дональда Трампа.

Ми підготували для вас пояснювальне відео про те, що ж відбувається. Детальніші та глибші пояснення – у статті Дональд Трамп гуртує НАТО. Як Альянс змінює допомогу Україні до обрання нової влади США. Далі – коротки її виклад.

Цього тижня проходила планова зустріч міністрів оборони держав-членів Альянсу. Але тон дискусії неочікувано задали заяви Дональда Трампа – найрейтинговішого кандидата та ймовірного наступного президента США.

Він попередив союзників про свій намір зламати традиції та правила НАТО щодо захисту Америкою усіх членів Альянсу.

Нещодавно Дональд Трамп під час своїх передвиборчих виступів кілька разів зробив заяви про те, що США не захищатимуть тих європейських союзників, які витрачають на оборону менше 2% ВВП. А для того, щоб додатково запевнити, що це не обмовка експрезидента, а його реальна позиція – цю ж думку повторив один з ключових безпекових радників Трампа

В Брюсселі його попередження поспішили відкинути – але водночас почали готуватися до нової реальності. Готуватися до ери Трампа.

Новим генсеком НАТО, за даними джерел "ЄвроПравди", може стати чинний прем’єр Нідерландів Марку Рютте. Вважається, що він має непогані шанси налагодити відносини з Трампом.

І він вже цим займається: зробив кілька публічних заяв з компліментами на адресу ймовірного майбутнього президента Сполучених Штатів.

Нові правила Трампа щодо захисту Америкою членів Альянсу неодмінно зачеплять і Україну.

Хоча "дипломатична війна" між нашими союзниками – не те, чому варто радіти, цього разу її наслідки можуть бути позитивними для нашої держави.

Вимоги Трампа до держав-союзників про збільшення їхніх оборонних витрат стратегічно грають на користь нашій державі, навіть якщо епатажний американський політик не мав на меті саме такий результат своїх вимог.

Так, ключові економіки ЄС вже оголосили про збільшення обсягів закупівлі зброї, значна частина якої піде на потреби ЗСУ.

На початку 2025 року – приблизно тоді, коли Дональд Трамп може знову переїхати до Білого дому, – Альянс готується оголосити про досягнення рекордного рівня оборонних витрат у Європі.

Крім того, тиск змін, що насуваються, вже дозволив Альянсу подолати червоні лінії у підтримці України.

Досі в НАТО всіляко дистанціювалися від постачання зброї чи іншої підтримки ЗСУ. Це була вимога Вашингтона, де ще на початку повномасштабної війни придумали міф про те, що втручання НАТО може "спровокувати Росію".

Нарешті ці міркування пішли у минуле.

За даними кількох джерел, зараз проговорюється можливість того, щоб Альянс перебрав на себе координацію військової допомоги ЗСУ. Це має убезпечити процес у тому разі, якщо адміністрація Трампа не буде зацікавлена продовжувати таку координацію.

А на вчорашньому міністерському засіданні Альянс також вирішив взяти на себе координацію навчання українських військових.

Про застереження щодо "втягування НАТО у конфлікт з РФ" тепер не згадують.

Докладніше про все це – у матеріалі Сергія Сидоренка Дональд Трамп гуртує НАТО. Як Альянс змінює допомогу Україні до обрання нової влади США.