Как меняется НАТО под давлением Трампа и России

НАТО – это оборонный союз равных друг с другом государств. Таков принцип работы Альянса. Впрочем, услышать об этом можно разве что в торжественных заявлениях.

В реальности безусловным лидером Альянса являются Соединенные Штаты Америки. А руководителем НАТО иногда в шутку называют не генсека, а президента США, и эта шутка отражает влияние Белого дома на Альянс.

События последних дней наглядно это подтвердили.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко следил за дискуссиями, которые шли в Брюсселе после скандальных заявлений Дональда Трампа.

Мы подготовили для вас объяснительное видео о том, что же происходит. Более подробные и глубокие объяснения – в статье Дональд Трамп объединяет НАТО. Как Альянс меняет помощь Украине до смены власти в США.. Далее – краткое ее изложение.

На этой неделе проходила плановая встреча министров обороны государств-членов Альянса. Но тон дискуссии неожиданно задали заявления Дональда Трампа – самого рейтингового кандидата и вероятного следующего президента США.

Он предупредил союзников о своем намерении сломать традиции и правила НАТО по защите Америкой всех членов Альянса.

Недавно Дональд Трамп во время своих предвыборных выступлений несколько раз сделал заявления о том, что США не будут защищать тех европейских союзников, которые тратят на оборону менее 2% ВВП. А для того, чтобы дополнительно заверить, что это не оговорка экс-президента, а его реальная позиция – эту же мысль повторил один из ключевых советников Трампа по безопасности.

В Брюсселе его предупреждение поспешили отбросить – но в то же время начали готовиться к новой реальности. Готовиться к эре Трампа.

Новым генсеком НАТО, по данным источников "ЕвроПравды", может стать действующий премьер Нидерландов Марку Рютте. Считается, что он имеет неплохие шансы наладить отношения с Трампом.

И он уже этим занимается: сделал несколько публичных заявлений с комплиментами в адрес вероятного будущего президента Соединенных Штатов.

Новые правила Трампа по защите Америкой членов Альянса непременно затронут и Украину.

Хотя "дипломатическая война" между нашими союзниками – не то, чему стоит радоваться, на этот раз ее последствия могут быть положительными для нашего государства.

Требования Трампа к государствам-союзникам об увеличении их оборонных расходов стратегически играют на пользу нашему государству, даже если эпатажный американский политик не имел целью именно такой результат своих требований.

Так, ключевые экономики ЕС уже объявили об увеличении объемов закупки оружия, значительная часть которого пойдет на нужды ВСУ.

В начале 2025 года – примерно тогда, когда Дональд Трамп может снова переехать в Белый дом, – Альянс готовится объявить о достижении рекордного уровня оборонных расходов в Европе.

Кроме того, давление надвигающихся изменений уже позволило Альянсу преодолеть красные линии в поддержке Украины.

До сих пор в НАТО всячески дистанцировались от поставок оружия или иной поддержки ВСУ. Это было требование Вашингтона, где еще в начале полномасштабной войны придумали миф о том, что вмешательство НАТО может "спровоцировать Россию".

Наконец эти соображения ушли в прошлое.

По данным нескольких источников, сейчас проговаривается возможность того, чтобы Альянс взял на себя координацию военной помощи ВСУ. Это должно обезопасить процесс в том случае, если администрация Трампа не будет заинтересована продолжать такую координацию.

А на вчерашнем министерском заседании Альянс также решил взять на себя координацию обучения украинских военных.

Об оговорках относительно "втягивания НАТО в конфликт с РФ" теперь не вспоминают.

Подробнее обо всем этом – в материале Сергея Сидоренко Дональд Трамп объединяет НАТО. Как Альянс меняет помощь Украине до смены власти в США.