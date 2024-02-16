Зеленський: Сподіваюсь, угоди про "гарантії безпеки" допоможуть розблокувати підтримку США

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що укладені з трьома європейськими державами двосторонні угоди про безпекову співпрацю підштовхнуть Сполучені Штати до рішення про подальшу допомогу Україні.

Про це він заявив 16 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Британією, Німеччиною і Францією "дають впевненості в нашому суспільстві, що Україна справді захищає наші спільні цінності".

"Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Мтатам. Ми всі разом, і цей союз США і Європи… нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка справді прийшла до нас із абсолютно неспровокованою війною", – вважає голова держави.

"І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб США в такий момент все ж таки віддали пріоритет допомозі Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент (Джо Байден. – Ред.), Білий дім – на нашому боці. Двопартійна підтримка – вона завжди з нами була, зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочемо, щоб вони знайшли на них відповідь", – додав він.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

Президент США Джо Байден раніше у п'ятницю використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб укотре закликати Конгрес схвалити підтримку України.

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