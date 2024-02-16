Зеленский: Надеюсь, соглашения о "гарантиях безопасности" помогут разблокировать поддержку США

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что заключенные с тремя европейскими государствами двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности подтолкнут Соединенные Штаты к решению о дальнейшей помощи Украине.

Об этом он заявил 16 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, соглашения о "гарантиях безопасности" между Украиной и Британией, Германией и Францией "дают уверенности в нашем обществе, что Украина действительно защищает наши общие ценности".

"Но я хотел бы отметить, что это не альтернатива Соединенным Штатам. Мы все вместе, и этот союз США и Европы... нам очень нужен, чтобы победить Российскую Федерацию, которая действительно пришла к нам с абсолютно неспровоцированной войной", – считает глава государства.

"И я верю, что эти соглашения дадут толчок для того, чтобы США в такой момент все же отдали приоритет помощи Украине, чем избирательному процессу. Я уверен, что президент (Джо Байден. – Ред.), Белый дом – на нашей стороне. Двухпартийная поддержка – она всегда с нами была, сейчас есть у них внутренние вопросы, и очень хотим, чтобы они нашли на них ответ", – добавил он.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

Президент США Джо Байден ранее в пятницу использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы в который раз призвать Конгресс одобрить поддержку Украины.

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