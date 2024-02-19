Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян повторив, що його країна не є союзником РФ у її війні проти України.

Його заяву наводить Арменпресс, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян сказав, що Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.

Він зазначив, що Вірменія приймає Алма-Атинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, Росія та Україна.

Вірменський прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує, і вони стають незалежними державами і визнають кордони одна одної.

"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України – дружній нам народ", – підсумував Пашинян.

Нагадаємо, у вересні минулого року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

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