У Сербії літак зі 106 людьми зазнав руйнувань одразу після злету, але ніхто не постраждав

Пасажирський літак E-195, який експлуатує сербська національна авіакомпанія AirSerbia, під час злету 18 лютого врізався в наземне обладнання й зазнав суттєвих пошкоджень під час злету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Інцидент стався в неділю вдень, коли літак із 106 людьми на борту мав вирушити до Дюссельдорфа із белградського аеропорту імені Ніколи Тесли.

Борт почав рухатись посередині злітно-посадкової смуги, тож йому не вистачило простору, аби набрати достатню швидкість перед злетом. Незабаром після відриву від землі він врізався в радіомаяки, що передають інформацію від диспетчерів до пілотів.

На фото очевидців видно пошкодження, яких зазнав фюзеляж і стабілізатор із лівого боку. Стверджується, що з пошкодженого літака витікало паливо, тому пожежники лили на місце пошкодження піну.

Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs