У Швейцарії розбився літак з парашутистами: всі вижили, окрім пілота

У Швейцарії поблизу аеродрому Гренхен в неділю вдень розбився літак з парашутистами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням поліції кантону Золотурн, пілот загинув, а решті одинадцятьом пасажирам вдалося благополучно приземлитися на землю за допомогою парашутів.

За даними інформаційного агентства Keystone-SDA, літак, що зазнав аварії, належав парашутному клубу Skydive Grenchen. На місці події працювали кілька патрулів кантональної поліції Золотурн, пожежної служби Гренхена, слідчого центру федеральної служби безпеки (Sust) і Федеральної кримінальної поліції.

Наразі незрозуміло, як саме сталася аварія.

У невеликому містечку Гренхен знаходиться важливий регіональний аеропорт. Щороку аеропорт приймає близько 60 000 рейсів. Літак впав на сусіднє поле.

1 грудня у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.

Перед цим в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.