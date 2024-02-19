В Сербии самолет со 106 людьми подвергся разрушениям сразу после взлета, но никто не пострадал
Понедельник, 19 февраля 2024, 22:39
Пассажирский самолет E-195, который эксплуатирует сербская национальная авиакомпания AirSerbia, во время взлета 18 февраля врезался в наземное оборудование и получил существенные повреждения во время взлета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Инцидент произошел в воскресенье днем, когда самолет со 106 людьми на борту должен был отправиться в Дюссельдорф из белградского аэропорта имени Николы Теслы.
Борт начал двигаться посередине взлетно-посадочной полосы, поэтому ему не хватило пространства, чтобы набрать достаточную скорость перед взлетом. Вскоре после отрыва от земли он врезался в радиомаяки, передающие информацию от диспетчеров к пилотам.
На фото очевидцев видны повреждения, которые получил фюзеляж и стабилизатор с левой стороны. Утверждается, что из поврежденного самолета вытекало топливо, поэтому пожарные лили на место повреждения пену.
Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs— JACDEC (@JacdecNew) February 18, 2024
Самолет держался на небольшой высоте и через час снова приземлился в аэропорту Белграда. Пассажиров успешно эвакуировали – ни они, ни экипаж не пострадали.
После инцидента аэропорт Белграда на некоторое время закрыли, а входящие рейсы направили на другие аэродромы.
Напомним, в Швейцарии вблизи аэродрома Гренхен в воскресенье днем разбился самолет с парашютистами: пилот погиб, а остальным одиннадцати пассажирам удалось благополучно приземлиться на землю.