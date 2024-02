В Сербии самолет со 106 людьми подвергся разрушениям сразу после взлета, но никто не пострадал

Пассажирский самолет E-195, который эксплуатирует сербская национальная авиакомпания AirSerbia, во время взлета 18 февраля врезался в наземное оборудование и получил существенные повреждения во время взлета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Инцидент произошел в воскресенье днем, когда самолет со 106 людьми на борту должен был отправиться в Дюссельдорф из белградского аэропорта имени Николы Теслы.

Борт начал двигаться посередине взлетно-посадочной полосы, поэтому ему не хватило пространства, чтобы набрать достаточную скорость перед взлетом. Вскоре после отрыва от земли он врезался в радиомаяки, передающие информацию от диспетчеров к пилотам.

На фото очевидцев видны повреждения, которые получил фюзеляж и стабилизатор с левой стороны. Утверждается, что из поврежденного самолета вытекало топливо, поэтому пожарные лили на место повреждения пену.

Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs